Украинский вклад в создание авианосного флота Китая — перенедооценка

Недостроенный авианосец, купленный в Украине почти 13 лет назад, изменит баланс сил в акватории Южно-Азиатского региона. Приблизительно к этому можно свести смысл публикаций, появившихся за последнюю неделю в ряде зарубежных СМИ. Речь идет об авианесущем крейсере «Варяг», который в 1998 году был продан Украиной за 20 млн. долл. некоей фирме Chong Lot из Макао. Одним из главных условий сделки были гарантии покупателя не использовать «Варяг» по его прямому назначению, - фирма из Макао заявляла о своих планах переоборудовать его в плавучее казино. Но вот прошло 13 лет и Китай, неотъемлемой частью которого Макао стало в 1999 году, наконец-то признал, что украинский корабль достроен и станет... первым авианосцем китайских ВМС(!). Новость для Украины, прямо скажем, весьма противоречивая - на первый взгляд все выглядит так, будто китайцы нас «прокинули», но если разобраться, то можно найти даже определенный повод для гордости...

Негордый «Варяг»

Напомним вкратце историю тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», спущенного на воду в 1988 году. Корабль задумывался как флагман советских военно-морских сил. Проектное водоизмещение - 60 тыс. тонн, в случае достройки он мог нести до 56 летательных аппаратов. Среди вооружения «Варяга» предусматривались крылатые ракеты, в том числе с ядерными боеголовками, радиус действия которых составляет до 500 км. Строительство "Варяга" было законсервировано в 1992 году, когда его готовность приближалась к 70%. К 1998 крейсер находился на судостроительной набережной Николаевского черноморского судостроительного завода (ЧСЗ).

Достройка «Варяга» совершенно не вписывалась в оборонную концепцию Украины, да и денег для такого дорогостоящего проекта не было (практически то же самое произошло с ракетным крейсером «Украина», который до сих пор стоит недостроенным в Николаеве). Однако всем было понятно, что продажа авианосца, пусть и недостроенного, - далеко не продажа танкера. Поэтому, когда в 1998 году Национальное агентство по реконструкции и европейской интеграции объявило тендер на продажу "Варяга", основным его условием было обязательство покупателя не использовать его в военных целях. Победителем тендера была признана компания Chong Lot, согласившаяся выплатить первоначально предусмотренную условием конкурса сумму в 20 млн. долл. Представители компании заявили о намерении переоборудовать "Варяг" в развлекательное заведение. Но многие эксперты уже тогда говорили, что корабль нужен Китаю, в состав которого уже в 1999 году вошла бывшая португальская колония Макао, именно в своем изначальном качестве.

Видимо также считали и в США, под давлением которых Турция почти полтора года не давала разрешение на прохождение «Варяга» через Босфор и Дарданеллы.

"Варяг" даже стал предметом политического торга между Китаем и США в связи со сбитым над китайской территорией в 2001 году американским самолетом-разведчиком. Вашингтон через дипломатические каналы намекал Пекину, что Турция пропустит «Варяг» только после того, как самолет будет возвращен в США. В конце концов, в мае 2002 года корабль был отбуксирован в китайский порт Далянь и на 10 лет все, кроме специалистов, о нем практически забыли. Правда, время от времени шли сообщения, что никакие плавучее казино и развлекательный центр у берегов Макао и не появились.

Стоит отметить, сколько гневных и буквально трагических заявлений звучало в России в связи с продажей «Варяга», некоторые деятели считали этот факт «пощечиной» российскому флоту и национальным позором. Не последнюю роль в данном случае сыграло само название корабля в честь легендарного крейсера «Варяг», принявшего неравный бой с японской эскадрой еще во времена русско-японской войны 1904-1905 годов. Ветераны Военно-морского флота РФ обращались к тогдашнему президенту России Владимиру Путину с требованием выкупить «Варяг» у Украины или, как минимум, не допустить его продажи Китаю. Но России, в те времена только начавшей выходить из затяжного кризиса, было явно не того. Как не странно, но США тогда особенно на Украину не давили, хотя появление у Китая авианосца было вызовом, в первую очередь, именно Соединенным Штатам. Тем не менее, можно предположить, что продажа авианосца китайцам в дальнейшем могла стать одним из тех факторов, которые подтолкнули американские спецслужбы к развертыванию масштабной компании по дискредитации украинского оружейного экспорта, больше известной как «кольчужный скандал».

Хотя все это дела давно минувших лет, но не исключено, что давняя сделка по продаже авианосца за сумму, несопоставимую даже с себестоимостью его строительства, и сегодня может сыграть свою роль в развитии военно-технического сотрудничества Украины с зарубежными партнерами. Вот только вопрос - позитивную или негативную?..

Наивность или стратегический расчет?

Весной этого года правительство КНР официально подтвердило, что крейсер «Варяг», переименованный в «Ши Лан», станет первым китайским авианосцем, уточнив при этом - корабль будет учебным. Его выход в плавание ожидается уже осенью 2011 года. Что касается понятия «учебный», то оно также условно, как термин учебно-боевой самолет, который может быть как учебным, так и вполне боевым. Нет никаких сомнений, что «Ши Лан» может быть использован в качестве боевой единицы, а не только тренировочной площадки.

В этой связи ряд западных СМИ опубликовал статьи, в которых высказывается опасение относительно того, что «Ши Лан» изменит расстановку сил в Тихоокеанском регионе и станет поводом к старту морской "холодной войны", так как Пекин не скрывает своего желания противопоставить свою военную мощь американской. Украина в этих публикациях если и упоминается, то вскользь как страна когда-то продавшая «Варяг» КНР. При этом никто даже не вспоминает о том, что покупатель обещал не использовать его в военных целях. Возможно, об этом стоит вспомнить Украине, ведь именно нам давалось обещание, или все не так просто и украинское руководство, принимая решение о продаже «Варяга», прекрасно понимало, для чего он приобретается?

Как считает руководитель исследовательских программ Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "НОМОС" Павел Лакийчук, предъявлять претензии Китаю в связи с нарушением условий купли-продажи крейсера «Варяг» было бы глупо. «Продавали мы корабль не Китаю, а Макао, которого теперь как самостоятельного государственного образования не существует, а Китай нам ничего не обещал», - отметил эксперт.

Он также отметил, что 13 лет назад американцы не слишком обеспокоились продажей крейсера, так как не могли до конца поверить, что Китай справится с проектом. «У Китая на тот момент не было ни опыта, ни соответствующих технологий, а самое главное - не было палубного истребителя, без которого строительство авианосца теряет всякий смысл. Сегодня КНР имеет в своем распоряжении все необходимое. Нельзя забывать и о том, что появление китайского палубного истребителя J-15, являющегося аналогом российского Су-33, также не обошлось без участия Украины. J-15 создавался китайскими конструкторами на основе опытного истребителя Т10К, который остался после развала СССР на территории Украины и был продан КНР в 2005 году», - сказал П.Лакийчук.

Оценивая украинский вклад в достройку первого китайского авианосца, он подчеркнул, что в ходе работ на корабле Китай привлекал в качестве консультантов специалистов Черноморского судостроительного завода и «Укрспецэкспорта». Таким образом, можно говорить, что суммой в 20 млн. долл., которую китайская сторона заплатила за «Варяг», военно-техническое сотрудничество между Украиной и КНР по авианосной тематике отнюдь не ограничивается. «Николаевский научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря-Машпроект» поставил силовую установку для достроенного «Варяга», а сегодня китайцы ведут переговоры о поставках украинских двигателей для второго китайского авианосца, находящегося сейчас в разработке», - отметил эксперт.

По его мнению, нужно отдать должное методике осуществления Китаем ВТС. «Приобретя в Украине недостроенный авианосец, Китай получил не столько железо, сколько алгоритм разработки и строительства подобных кораблей. Они получили практически весь советский опыт в области строительства авианосцев, включая методику подготовки летчиков палубной авиации. Изучив украинский Научно-испытательный комплекс корабельной авиации (НИТКА), китайцы построили свой собственный комплекс для подготовки пилотов, конечно, внеся определенные изменения», - отметил эксперт.

П.Лакийчук считает, что со спуском на воду авианосца «Ши Лан» китайская программа по созданию авианосного флота выйдет на новый качественный уровень и продолжит развиваться. «Варяг» - по сути, устаревший корабль и его достройка станет только первой фазой этой программы, основная цель Китая - создать свой собственный авианосный флот и получить возможность демонстрации флага в любой точке мирового океана. Украина же, как страна с большим опытом в сфере строительства авианесущих кораблей, имеет неплохие шансы для продолжения сотрудничества с Китаем в этой сфере. Конечно, сотрудничество это будет весьма ограниченным, так как украинская составляющая в советских авианосцах сводилась к корпусу корабля и силовой установке, вооружение в Украине не производилось», - уточняет эксперт.

Таким образом, продажу крейсера «Варяг» стоит расценивать не как один из малозначащих эпизодов в бурной истории украинского оружейного экспорта, а как вполне осознанный шаг, заложивший фундамент для долгосрочного сотрудничества с Китаем в сфере военного кораблестроения. Одним из подтверждений тому является контракт на строительство для КНР четырех десантных кораблей на воздушной подушке «Зубр», выполнение которого осуществляется сегодня Феодосийской судостроительной компанией «Море». Пусть ВТС с Китаем имеет свои особенности и редко сводится к покупке тех или иных образцов украинской техники, скорее, предусматривает передачу технологий по ее производству в КНР. Но при правильном подходе к делу и на этом можно неплохо заработать. Ну и, конечно, престиж играет не последнюю роль - вооружить флот страны, которая неудержимо рвется в мировые лидеры, это, наверное, тоже дорогого стоит, особенно для Украины с внеблоковым статусом.

Петр Черных (УНИАН)