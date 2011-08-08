Киев начнет производство собственных трамвайных вагонов - Попов

Киев начнет производство собственных трамвайных вагонов.

Об этом сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время рабочей поездки по Днепровскому району, проинформировали УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Проанализировав свои возможности и имеющиеся мощности, мы приняли решение начать производство трамваев на базе Дарницкого трамвайно-ремонтно-эксплуатационного депо», - сказал А.ПОПОВ.

Он выразил надежду, что «уже до конца года мы получим первый вагон, произведенный в Киеве».

В общем, как подчеркнул А.ПОПОВ, в ближайшие два-три года Киев планирует обновить весь подвижной состав трамваев или за счет капитального ремонта, или за счет приобретения новых вагонов.

При этом он отметил, что в конце 2010 года коммунальным предприятием «Киевпастранс» было приобретено десять трамвайных вагонов, которые с начала 2011 года введены в эксплуатацию для работы на линии скоростного трамвая. В текущем году, к 20-й годовщине Независимости Украины, будет запущено еще три трехсекционных трамвайных вагона. Кроме того, в планах города приобретение еще около 12 трамвайных вагонов.