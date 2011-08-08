Group DF стала опосредованным владельцем 32,68% итальянского производителя титановых сплавов

Компания Smartora Trading Ltd., аффилированная с Группой компаний Group DF, объявила о приобретении доли в размере 32,68% собственности итальянского производителя титановых и других сплавов, компании Tifast S.r.l., расположенной в городе Сан-Либерато, Италия.

Об этом сообщается в пресс-релизе Group DF, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, комментируя состоявшуюся сделку, Глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ отметил: «Завод в Европе позволит Украине выйти на европейский рынок титана, стать ближе к клиентам, прежде всего, аэрокосмической индустрии Европы. Украина должна развивать свои ресурсы, уходить в переработку сырья, создавая продукцию с большей добавленной стоимостью, в том числе, совместно с европейскими передовыми предприятиями».

В пресс-релизе также подчеркивается, что приобретение европейских титановых предприятий открывает перед украинскими предприятиями титановой отрасли новые возможности. «В Украине сосредоточена пятая часть мировых запасов титаносодержащих руд. У Group DF существует масштабная инвестиционная программа по развитию титановой промышленности в Украине», - отмечают в компании.

Справка УНИАН. Компания Group DF International является частью Группы компаний Group DF, которая принадлежит украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ.

Д.ФИРТАШ является собственником крупных химических предприятий в Украине, Эстонии и Таджикистане. Также бизнесмен инвестирует в финансовый сектор и недвижимость.

Group DF владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50%-1 акция ЗАО «Крымский Титан» – предприятия, выпускающего диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

«Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

Контрольным пакетом ЗАО «Крымский Титан» владеет государство.

Компания Tifast, основанная в 2006 году, специализируется на производстве титановых слитков и длинномерных изделий, использующихся в промышленности, в частности – в аэрокосмической и в биомедицинской индустрии. Tifast располагает полностью интегрированными производственными мощностями, в т.ч. плавильным и прокатным цехами, зоной переработки металлического лома и механическим цехом. Компания также имеет собственную лабораторию и научно-исследовательские ресурсы.