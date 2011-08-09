Группа компаний АВЭК в ходе визита в Китай презентует три крупных проекта

Сегодня начался бизнес-визит руководителей украинской Группы компаний АВЭК в Китайскую Народную Республику, в ходе которого планируется презентовать три крупных проекта.

Как сообщили в пресс-службе ГК, в программе визита запланированы встречи руководителей Группы компаний АВЭК с представителями крупного китайского бизнеса в рамках инвестиционного семинара «Инвестиции в Украину» в Шанхае, организованного «Китайским комитетом содействия развитию международной торговли» (ССРIТ). А также участие в «Инвестиционной бизнес-конференции», которая пройдет в китайском городе Иу (крупный торговый центр Китая).

Особое внимание в рамках визита ГК АВЭК уделит встречам, посвященным развитию экономических отношений между Украиной и КНР, с Муниципальным Народным Конгрессом Шанхая и «Китайским комитетом содействия международной торговле», а также крупным китайским предприятиям и корпорациям.

Председатель Наблюдательного совета Группы компаний АВЭК Алексей ЧЕРНЫШОВ сообщил, что во время визита китайским коллегам предложат рассмотреть крупные совместные проекты, которые могут "стать полезными как китайским бизнесменам, так и украинской экономике и потребителям".

Первый проект - совместное строительство и открытие на территории Украины популярных в мире китайских торговых центров, известные под названием «China Mall».

Идея второго проекта базируется на удачном географическом расположении Украины и заключается в предложении китайским партнерам создать в Украине предприятия, которые будут производить крупногабаритные китайские товары и товары, которые сложно транспортировать, в территориальной близости к рынкам потребления России и Европы.

Третий проект направлен на улучшение качества товаров и услуг, предлагаемых в ТЦ «Барабашово», которым управляет ГК АВЭК. По словам Председателя Наблюдательного Совета ГК АВЭК, они планируют привлечь новых китайских партнеров для оптимизации процесса торговли, расширения ассортимента и улучшения качества китайских товаров, реализуемых на украинском рынке.

"Все наши идеи связаны с привлечением китайских инвестиций в Украину и созданием новых рабочих мест для украинцев. Надеюсь, что данный визит будет этому способствовать", добавил А. ЧЕРНЫШОВ.

Справка.Группа компаний АВЭК – ведущая украинская группа компаний, владеющая портфелем высокодоходных активов и объединяющая предприятия, которые работают в сфере девелопмента коммерческой недвижимости, управления недвижимостью, финансовой сфере и медиа-бизнесе.