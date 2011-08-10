Ostchem и российские «Минудобрения» договорились о сотрудничестве

Компания Ostchem (химический холдинг в составе Group DF) и ОАО «Минудобрения» (г. Россошь, РФ) договорились сотрудничать в сфере продаж минеральных удобрений, в технических вопросах, а также в эксплуатации аммиакопровода «Тольятти-Горловка-Одесса».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Группы компаний Group DF, такие договоренности были достигнуты в результате визита представителей Ostchem на ОАО «Минудобрения».

По словам главы совета директоров Group DF Дмитрия ФИРТАША, торговая компания NF Trading, аффилированная с Ostchem, будет продавать не только украинские минеральные удобрения, но и те, которые производит ОАО «Минудобрения». С одной стороны, выстраивание общей логики сбыта и продуктовая диверсификация позволят украинским и российскому предприятиям увеличить общие объемы продаж зарубежным клиентам, а с другой – таким образом стороны взаимно страхуют себя от демпинга на внешних рынках.

Во избежание споров и с целью обеспечения бесперебойных поставок продукции за рубеж, Ostchem и ОАО «Минудобрения» также определили порядок эксплуатации и загрузки аммиакопровода «Тольятти-Горловка-Одесса», к которому подключены россошанские «Минудобрения» и ПАО «Концерн Стирол» Д. ФИРТАША.

Важным условием сотрудничества стал отказ сторон от лоббирования введения дополнительных торговых барьеров на поставку продукции на рынки Украины и России, что поможет исключить необоснованное увеличение цен на минеральные удобрения на внутренних рынках.

Как сообщал УНИАН, Group DF принимала участие в тендере на приобретение российского предприятия по производству минеральных удобрений ОАО «Минудобрения». Однако в результате собственником пакета акций в размере 30% в «Минудобрениях» стала компания Lagus Management Ltd., подконтрольная российскому предпринимателю Аркадию РОТЕНБЕРГУ.

Справка УНИАН. Группа компаний Group DF принадлежит украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ. Ostchem Group – химический холдинг в составе Group DF.

ОАО «Минудобрения» (г. Россошь) – крупное предприятие химической промышленности России, единственный производитель минеральных удобрений в Центрально-Черноземном регионе.

Аммиакопровод «Тольятти-Горловка-Одесса» введен в эксплуатацию в 1981 году. Это сложное инженерное сооружение, предусматривающее транспортировку аммиака от заводов-производителей до Одесского припортового завода (ОПЗ), который осуществляет его хранение и погрузку на специальные суда для отправки на экспорт. Общая протяженность трубопровода - 2417 км. Кроме ОПЗ к аммиакопроводу в Украине подключены ПАО «Концерн Ситрол», а в России – ОАО «Минудобрения» и ОАО «Тольяттиазот» – начальный пункт аммиакопровода.