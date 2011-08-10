Метпредприятия за I полугодие увеличили объем капинвестиций на 35% - до 2 млрд. грн.

Металлургические предприятия Украины за I полугодие 2011 г. увеличили объем капитальных инвестиций на 35%, или на 519,5 млн. грн. относительно I полугодия 2010 г. – до 2,0728 млрд. грн.

Об этом сегодня, 10 августа, в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

За указанный период из 16 предприятий, которые входят в объединение «Металлургпром», 12 увеличили объемы финансирования реконструкции и модернизации производства на 861,1 млн. грн. Вместе с тем, на 4-х предприятиях капитальные инвестиции сократились на 341,6 млн. грн.

«Объемы капитальных инвестиций сократили Днепровский меткомбинат им. Дзержинского, ММК им. Ильича, Макеевский метзавод и завод «Электросталь»(Курахово)», - отметил В. ХАРАХУЛАХ.

По итогам I полугодия 2011 г. объем инвестиций на одну тонну произведенной в Украине стали составил $ 11,9 против $11,7 за I полугодие прошлого года.

Справка. 2010 г. метпредприятия Украины сократили объем капитальных инвестиций по сравнению с 2009 г. на 9,1% - до 4,467 млрд. грн. В 2009 г. этот показатель сократился относительно 2008 г. на 41,4%, - до 5,034 млрд. грн.