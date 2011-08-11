На меткомбинате им. Ильича предотвращен ввоз двух вагонов радиоактивного лома
На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича система входного контроля «Кордон» предотвратила ввоз двух вагонов радиоактивного металлического лома, которые прибыли со станции Белые Воды.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе комбината, задержание вагонов произошло 8 августа. О факте задержания были оперативно оповещены члены Мариупольской городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, и вагоны были отправлены на отстой, где оцеплены охраной комбината.
Комиссией в составе представителей городских управлений МВД, МЧС, горСЭС, службы экологии горсовета, управления по гражданской безопасности и защите населения горсовета, комбината им. Ильича и фирмы-поставщика было проведено обследование груза. По результатам обследования составлен акт и выдано предписание грузоотправителю для принятия мер.
В сообщении отмечено, что высокотехнологичная система входного контроля «Кордон» (РКС-02), действующая на предприятии, моментально среагировала на превышение предельно допустимой дозы гамма-излучения (25 микрорентген/час) от двух вагонов с металлоломом, что предупредило его дальнейший ввоз на территорию металлургического предприятия.
Всего на комбинате установлены две системы входного контроля «Кордон» для проверки грузов, ввозимых на предприятие железнодорожным и автомобильным транспортом, заключено в сообщении.