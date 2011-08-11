Стратегическую "оборонку" в ближайшие два года приватизировать не будут - Азаров

Стратегические предприятия оборонной отрасли в ближайшие два года приватизироваться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе посещения госпредприятия «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс».

«Стратегические предприятия – там, где мы должны иметь стратегическое преимущество, там будем смотреть очень внимательно. Вряд ли мы пойдет в ближайший год–два на приватизацию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим он отметил, что, в принципе, предприятия оборонной сферы могут быть приватизированы, однако к приватизации надо относиться с особым вниманием.

«Пугаться этого не надо. Важно не повторить те ошибки, которые были сделаны при приватизации в прошедшие годы», - подчеркнул он. Премьер отметил, что «в целом приватизация с учетом прихода инвестиций в эту отрасль – дело нужное», опыт других стран подтверждает разумность приватизации оборонных предприятий.

«Давайте посмотрим, как работает оборонка, например, во Франции и в других странах Европейского Союза», - сказал Н.АЗАРОВ.