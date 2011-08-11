На внутреннем рынка металлопродукции наблюдается стагнация - гендиректор «Металлургпрома»

Генеральный директор объединения металлургических предприятий Василий ХАРАХУЛАХ отмечает стагнацию внутреннего рынка металлопродукции в 2011 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 10 августа в Днепропетровске на ежемесячном балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

«Фактически за 6 месяцев 2011 г. на внутреннем рынке потреблено около 3,5 млн. тонн отечественной металлопродукции, что является крайне низким показателем. По прогнозу, за текущий год внутренний рынок составит 7 млн. тонн. Это даже меньше, чем в прошлом году», - отметил В. ХАРАХУЛАХ.

По его словам, официальная статистика не отображает реальные объемы потребления украинской металлопродукции на внутреннем рынке.

«По статистическим данным, за январь-июнь на внутреннем рынке реализовано порядка 6 млн. тонн металлопродукции, экспортировано — около 9 млн. тонн. При этом, по данным Таможенной службы, экспорт составил на 3 млн. тонн больше, чем это указано в статистических данных. По статистическому учету, все, что продано внутри Украины, считается как внутреннее потребление. В то же время украинские потребители зачастую покупают продукцию для ее дальнейшей реализации на экспорт», - сказал гендиректор «Металлургпрома».