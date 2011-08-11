ММК им. Ильича увеличил производство готового проката на 34%

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-июля 2011г. произвел 2,829 млн. тонн готового проката, что на 719 тыс. тонн, или 34% больше, чем за январь-июль 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», за 7 месяцев т.г. комбинат выплавил 2,923 млн. тонн чугуна, что на 285 тыс. тонн, или 10,8% больше, по сравнению с результатами за 7 месяцев 2010 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 3,606 млн. тонн стали, что на 503 тыс. тонн или 16,2%, больше показателя за январь-июль 2010 г. К 1 августа 2011 г. меткомбинат произвел 6, 951 млн. тонн агломерата, что на 711 тыс. тонн (на 11,4%) больше, чем за аналогичный период 2010 г.

ММК им. Ильича по итогам 2010 г. произвел 3,982 млн. тонн готового проката - на 29,2% больше, чем за 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в конце июня этого года в результате объединения ММК им. Ильича вошел в состав Группы «Метинвест».