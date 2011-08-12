В Украине импорт минудобрений вырос в 2 раза, экспорт - на 80%
15:03, 12 августа 2011Промышленность
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Украина в январе-июне 2011 года увеличила импорт минеральных удобрений в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 401 млн. 154,1 тыс. долл. США.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений увеличился на 79,9% – до 755 млн. 458,7 тыс. долл.
Как сообщал УНИАН, Украина в 2010 году увеличила импорт минеральных удобрений на 62,3% по сравнению с 2009 годом – до 417 млн. 707,5 тыс. долл. США. Экспорт минеральных удобрений увеличился на 9,6% – до 940 млн. 625,4 тыс. долл.
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