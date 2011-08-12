Украина увеличила импорт фармацевтической продукции на 22,3%

Украина за январь-июнь 2011 года увеличила импорт фармацевтической продукции на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1 млрд. 249, 210 млн. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, экспорт фармацевтической продукции за указанный период увеличился на 9,3% – до 91 млн. 615,5 тыс. долл.

По данным Госкомстата, экспорт эфирных масел увеличился на 13,6% – до 81 млн. 643,4 тыс. долл., импорт – на 9,2%, до 375 млн. 966,8 тыс. долл.

Экспорт мыла и моющих средств за указанный период увеличился на 12,7% – до 50 млн. 941,6 тыс. долл., импорт – на 21,3%, до 203 млн. 489,5 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2010 году увеличила экспорт фармацевтической продукции на 32,3% по сравнению с 2009 годом – до 198 млн. 519,5 тыс. долл. США. Импорт фармацевтической продукции за указанный период увеличился на 14,8% – до 2,445 млрд. 836 тыс. долл.