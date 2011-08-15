«Донецксталь» реструктуризировала 820 млн. долларов долга

ПрАО «Донецксталь» – металлургический завод» успешно завершило реструктуризацию долга в сумме 820 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечают на «Донецкстали», завершение процесса реструктуризации усиливает конкурентные позиции компании и создает устойчивый финансовый фундамент, позволяющий ей сосредоточиться на своих стратегических целях.

«Я считаю, что три ключевых фактора помогли нам успешно завершить реструктуризацию долга: во-первых, назначение Координационного комитета, состоящего из шести основных банков, которые представляли всю группу кредиторов и демонстрировали высочайший профессионализм на протяжении всего процесса; во-вторых, напряженная работа и решительность руководства компании; и в-третьих, активное участие владельца компании, Виктора НУСЕНКИСА, который провел более десяти встреч с Координационным комитетом в ключевые моменты процесса реструктуризации, и чье личное участие сыграло важную роль в достижении успешного результата для всех заинтересованных сторон», – приводит пресс-служба предприятия слова исполнительного директора «Донецкстали» Александра ШАПОВАЛОВА.

Согласно информации пресс-службы, представители Координационного комитета по реструктуризации долга «Донецкстали» отметили, что «это поворотный пункт реструктуризации и первый случай, когда украинская корпорация успешно завершила комплексную международную реструктуризацию долга, охватывающую всех ее финансовых кредиторов, в том числе международные банки, украинские банки и держателей облигаций. Все финансовые кредиторы компании приняли участие на совершенно консенсуальной основе и получили справедливое и транспарентное разрешение их существующих требований. Конструктивный подход, избранный кредиторами, является свидетельством их поддержки компании и ее руководства, а также в целом поддержки украинской сталелитейной промышленности».

Координационный комитет по реструктуризации долга включал в себя SMBC, ING Bank Amsterdam/Украина, UniCredit Bank AG Munich/Украина, BNP Paribas, Raiffesen Bank International AG и "Ситибанк" (Украина).

В целом более 35 финансовых учреждений, включая кредиторов других членов группы «Донецксталь», приняли участие в реструктуризации более 35 кредитных соглашений и выпусков облигаций при совместной поддержке финансовых, юридических и технических советников.

Справка УНИАН. ПрАО «Донецксталь» специализируется на производстве металлургической продукции, являясь одним из крупнейших производителей коксующегося угля в Украине. Годовой оборот компании составляет 2 млрд. долл.

На момент начала процесса реструктуризации кредитной задолженности кредиторами «Донецкстали» являлись более 40 банков.

Большая часть привлеченных средств была направлена на финансирование шахты «Покровская». Кроме того, кредитные инвестиции были направлены и в коксохимическое подразделение «Донецкстали».

Возникновение проблем с погашением кредита «Донецксталь» связывает с кризисом 2008 года, когда одновременно обвалились товарные, финансовые и фондовые рынки.