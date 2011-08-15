Украина удвоила экспорт давальческого сырья

Украина в январе-июне 2011 года увеличила экспорт давальческого сырья в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 46 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По информации Госкомстата, в январе-июне т.г. в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 35,3 млн. долл., что на 64,2% больше, чем в январе-июне 2010 года.

Также в Госкомстате сообщили, что в январе-июне т.г. в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 млрд. 999,9 млн. долл., что на 66,5% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, увеличился против января-июня прошлого года на 89,1% и составил 2 млрд. 843,1 млн. долл.