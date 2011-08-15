Минприроды планирует ввести обязательный экологический аудит для промпредприятий

В 2012 году Министерство экологии и природных ресурсов планирует ввести обязательный экологический аудит для промышленных предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, по словам министра экологии и природных ресурсов Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, завершается разработка методики проведения экологического аудита. «Убежден, что эта инициатива не встретит сопротивления со стороны владельцев промышленных предприятий, - отметил министр, - ведь идет речь, в частности, и о безопасности производства. Например, если бы экологический аудит был проведен на всех угольных предприятиях страны, удалось бы избежать немало аварий, в результате которых погибают шахтеры».

Кроме того, Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ отметил, что с 2013 года 50% отчислений предприятий в Государственный экологический фонд будут оставаться в распоряжении плательщиков экологического налога. Таким образом, именно экологический аудит укажет главные проблемы, которые следует решить предприятиям за счет этих средств.