Рост промпроизводства в Украине составил 8,7%

В Украине рост промышленного производства в июле текущего года по сравнению с июлем 2010 года составил 8,7%, в январе-июле 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном службе статистики Украины.

По данным Госстата, в июле по сравнению с июнем т.г. рост промпроизводства составил 2,2%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в июле т.г. против июля 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 6,8% (к июню т.г. – 0,9%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 3,7% (к июню т.г. – 2,2%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 9,4% (к июню т.г. – спад 0,1%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в июле т.г. по сравнению с июлем 2010 года составил 9% (к июню т.г. – 1,6%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 4,4% (к июню т.г. – рост 3,1%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 0,9% (к июню т.г. – спад 4,8%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 1,6% (к июню т.г. – спад 5,5%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 12,7% (к июню т.г. – спад 1,8%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в июле т.г. против июля 2010 года составил 9,2% (к июню т.г. – 2,4%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 4,9% (к июню т.г. – рост 0,3%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 10,2% (к июню т.г. – 1,3%).

В химической и нефтехимической промышленности в июле т.г. против июля 2010 года зафиксирован рост объемов производства на 23,6% (к июню т.г. – спад 0,8%), в том числе в химическом производстве – 34,3% (к июню т.г. – спад 1,7%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 3,2% (к июню т.г. – рост 2,3%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 4% (к июню т.г. – 1,7%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в июле т.г. по сравнению с июлем 2010 года рост производства составил 18,5% (к июню т.г. – 3,7%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 15,5% (к июню т.г. – 0,1%), в частности, в производстве машин и оборудования – 5,3% (к июню т.г. – спад 6%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 16,1% (к июню т.г. – 1,5%), в производстве транспортного оборудования – 23,4% (к июню т.г. – 4,2%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 9,9% (к июню т.г. – 4,2%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.

Рост промпроизводства в январе-июле 2010 года против января-июля 2009 года составил 11,4%.