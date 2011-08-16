В Украине производство аммиака выросло на 31,5%

Предприятия химической промышленности Украины в январе-июле 2011 года увеличили производство аммиака на 31,5% по сравнению с аналогическим периодом 2010 года – до 2,997 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле 2011 г. производство аммиака в Украине увеличилось на 10,8% по сравнению с июнем 2011 года – до 414 тыс. тонн. По сравнению с июлем 2010 года производство аммиака увеличилось на 77,5%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году предприятия химической промышленности Украины увеличили производство аммиака на 37,3% по сравнению с 2009 годом – до 4 млн. 163 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями аммиака в Украине являются ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.), Северодонецкий «Азот» и ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск).