Производство цемента увеличилось на 10,5% – до 5,6 млн. тонн

Украинские цементные предприятия в январе-июле 2011 года увеличили производство цемента на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 5 млн. 603 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле в стране выпущено 1173 тыс. тонн цемента, что на 1,4% меньше показателей июня т.г. и на 10,1% больше показателей июля 2010 г.

Как сообщал УНИАН, украинские цементные предприятия в январе-июне 2011 года увеличили производство цемента на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 4 млн. 430 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Украинские цементные предприятия в 2010 году снизили производство цемента на 0,4% по сравнению с 2009 годом – до 9 млн. 457 тыс. тонн; в 2009 году – снизили на 36,3% по сравнению с 2008 годом – до 9 млн. 496 тыс. тонн.