Кива: серийное производство самолетов Ан-124 и Ан-70 можно начать в 2014 году

Президент, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА уверен, что серийное производство самолетов Ан-124 и Ан-70 можно начать в 2014 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в ходе международного авиационно-космического салона "МАКС-2011" в подмосковном Жуковском.

«Мы уверены, что и Ан-124, и Ан-70 при организации работ сейчас, в этом году, первые серийные самолеты этих моделей могут начать выпускаться в 2014 году», - сказал Д.КИВА.

Он подчеркнул, что это возможно, если сейчас вести планомерную подготовку по организации производства.

«По Ан-70 была утверждена схема, но она сейчас пересматривается, и этот пересмотр затягивает сроки освоения этого самолета», - сказал Д.КИВА.

«По Ан-124 нам тоже говорили, что нет подготовки к производству в Ульяновске, но мы были на этом заводе и видели, что подготовка к производству на Ульяновском заводе 100% сохранена, и они могут делать самолеты с 2014 года», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, когда начать производство хочет российская сторона, Д.КИВА сказал: «Это Вы в ОАК ("Объединенная авиастроительная корпорация") спросите. Эти самолеты нужны заказчикам. Я не хочу комментировать деятельность ОАК».

При этом он отметил, что ГП «Антонов» в России, кроме ОАК, активно сотрудничает с Самарским заводом по производству самолета Ан-140, и эта работа, «может быть, идет более продуктивно».

Как сообщал УНИАН, 16 августа заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ заявил, что руководство «Объединенной авиастроительной корпорации» России тормозит развитие совместных проектов в области авиации – выпуск пассажирского самолета Ан-148 и транспортных Ан-124 и Ан-70.

В частности, он подчеркнул, что технологические возможности позволяют восстановить производство Ан-124 и наладить производство Ан-70 в Ульяновске уже в 2014 году, однако руководство российской «ОАК» настаивает на переносе старта производства на 2016 год.

«Завод готов, но руководство ОАК тормозит», - сказал О.БОГДАНОВ.

По его словам, согласно предложенным планам со стороны Украины, к 2020 году может быть выпущено 19 самолетов Ан-124 и 63 самолета Ан-70, однако из-за позиции ОАК этот показатель будет вдвое меньше.