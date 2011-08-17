«Аэрофлот» заинтересован в приобретении 25 самолетов Ан-140 - гендиректор "Авиакора"

«Аэрофлот» заинтересован в приобретении 25 самолетов Ан-140.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил сегодня в ходе авиасалона МАКС-2011 генеральный директор ОАО "Авиакор – Самарский авиационный завод" Алексей ГУСЕВ.

«Очень большой интерес со стороны «Аэрофлота» на 25 самолетов», - сказал А.ГУСЕВ.

В свою очередь, заместитель начальника управления ВВС Рособоронэкспорта Константин ГРЕК сообщил, что «Авиакор» произведет в течение 10 лет 60-70 самолетов Ан-140.

По его словам, поставка первых шести самолетов начнется в 2014 году.

Справка УНИАН. Региональный самолет Ан-140 предназначен для пассажирских и смешанных пассажирско-грузовых перевозок. Он обладает высокой топливной эффективностью, может эксплуатироваться в широком диапазоне высот аэродромов и климатических условий, в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.

Самолет представляет собой высокоплан с оперением нормальной схемы и двумя турбовинтовыми двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1, установленными на крыле. Вспомогательная силовая установка АИ9-3Б, расположенная в хвостовой части фюзеляжа, обеспечивает автономную эксплуатацию самолета на необорудованных аэродромах. Высокий уровень комфорта пассажирской кабины достигнут выбором оптимальных пропорций объема салона и вспомогательных помещений, низким уровнем шума и вибраций, благоприятным климатическим режимом, мягким освещением и другими мероприятиями.

Ан-140 разработан украинским АНТК "Антонов". Серийное производство самолетов Ан-140 и Ан-140-100 развернуто на ХГАПП (Харьков, Украина), на ОАО "Авиакор – Самарский авиационный завод" (Самара, Россия) и на предприятии HESA (Исфахан, Иран).