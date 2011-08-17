Канада продлила антидемпинговые меры в отношении горячекатаного проката из Украины

Канадский международный торговый трибунал (КМТТ) продлил на 5 лет действие антидемпинговой пошлины в размере 77% в отношении плоского горячекатаного проката в рулонах из углеродной и легированной стали происхождением из Бразилии, Китая, Индии, Украины.

Об этом сообщается на сайте КМТТ.

Вопрос о действии антидемпинговых мер был рассмотрен в связи с истечением срока их действия.

***Антидемпинговые меры Канадой были введены 17 августа 2001 года, пересмотрены 16 августа 2006 года.