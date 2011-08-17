Канада продлила антидемпинговые меры в отношении горячекатаного проката из Украины
12:37, 17 августа 2011Промышленность
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Канадский международный торговый трибунал (КМТТ) продлил на 5 лет действие антидемпинговой пошлины в размере 77% в отношении плоского горячекатаного проката в рулонах из углеродной и легированной стали происхождением из Бразилии, Китая, Индии, Украины.
Об этом сообщается на сайте КМТТ.
Вопрос о действии антидемпинговых мер был рассмотрен в связи с истечением срока их действия.
***Антидемпинговые меры Канадой были введены 17 августа 2001 года, пересмотрены 16 августа 2006 года.
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