«Антонов» модернизирует 10 самолетов Ан-124 «Руслан» российской компании «Волга-Днепр»

ГП «Антонов» модернизирует 10 самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской транспортной авиакомпании «Волга-Днепр».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие соглашение подписано сегодня, 17 августа, в ходе авиационно-космического салона «МАКС-2011».

«Подписание этого соглашения - первый шаг в реализации программы возобновления производства самолета Ан-124 - крупнейшего в мире грузового воздушного судна», - сказал президент - генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

В свою очередь, руководитель «Волга-Днепр» Алексей ИСАЙКИН сообщил, что стоимость работ на одном самолете оценивается в 40-60 млн. долл.

«Всего планируется модернизировать 10 машин. Мы продолжим эксплуатировать лучшие самолеты в мире. В будущем наша компания готова приобрести 40 модифицированных Ан-124 после возобновления их производства», - сказал А.ИСАЙКИН.

После модернизации «Руслан» будет иметь грузоподъемность 150 тонн, дальность полета с грузом 120 тонн не менее 5 тыс. километров. Минимальный состав летного экипажа - 3 человека. Бортовое радиоэлектронное оборудование будет заменено на цифровые системы.

Как сообщал УНИАН, ранее в ходе международного авиасалона «МАКС-2011» в подмосковном Жуковском Д.КИВА выразил уверенность, что серийное производство самолетов Ан-124 и Ан-70 можно начать в 2014 году.