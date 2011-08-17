«Антонов» и российская «Волга-Днепр» будут совместно продвигать самолет Ан-178

ГП «Антонов» и российская компания «Волга-Днепр» будут совместно продвигать перспективный транспортный самолет Ан-178.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующее соглашение подписано сегодня в ходе авиасалона МАКС-2011.

Ан-178 является грузовой версией самолета Ан-158. Самолет будет иметь рамповую конструкцию грузоподъемность 18 тонн. Работы по проекту планируется завершить в течении 2-3 лет.

Как отметил руководитель «Волга-Днепр» Алексей ИСАЙКИН, компания сейчас не имеет в своем парке легких грузовых самолетов, и эту нишу должен восполнить Ан-178.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина предложила Министерству обороны РФ заказать средние военно-транспортные самолеты Ан-178.

Справка УНИАН. Ан-178 - перспективный украинский ближнемагистральный транспортный самолёт на базе Ан-158 (модификации Ан-148), грузоподъёмностью 18-20 тонн.