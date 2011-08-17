Десятки стран стоят в очереди на вывод своих спутников ракетой “Днепр” – Ельченко

Москва.Десятки стран мира стоят в очереди на вывод своих спутников ракетой “Днепр”, заявил корреспонденту УНИАН в России посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО, комментируя сегодняшнее успешное выведение ракетоносителем “Днепр” 8 спутников.

“Программа была приостановлена из-за определенных сомнений Минобороны РФ с точки зрения финансовой эффективности. Поэтому было упущено время, в течение которого можно было запустить целый ряд спутников десятков стран, которые сегодня стоят в очереди до 2016 года”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, сегодняшний запуск состоялся после более чем годичного перерыва в реализации программы “Днепр”.

Посол отметил, что возобновление реализации программы “Днепр” имеет огромное не только политическое, но и экономическое значение, поскольку речь идет о привлечении сотен предприятий Украины и России к ее реализации. Речь идет о десятках миллионов долларов, сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

“Мир увидел, что можно полагаться на Украину и Россию при запуске своих спутников. Этим запуском Украина доказала, что она обоснованно находится в пятерке ведущих ракетно-космических держав мира. Понятно, что это возможно лишь при сотрудничестве с Россией, ведь ракета - украинская, территория запуска – российская. Ракетные войска стратегического назначения РФ обеспечивали запуск”, - сказал посол.

Он выразил уверенность, что этот запуск должен продемонстрировать руководству России и Украины, что эта программа очень перспективна и ее нужно реализовывать на регулярной основе.

По мнению В.ЕЛЬЧЕНКО, для этого необходимо подготовить соответствующую межгосударственную программу на 15-20 лет.

В свою очередь генеральный директор международной космической компании «Космотрас» Владимир АНДРЕЕВ отметил, что в этом году запланировано осуществить вывод с помощью “Днепра” южнокорейского спутника, а в целом до 2030 года может быть осуществлено около 70 пусков.

Источник, приближенный к исполнителям программы “Днепр”, отметил, что, несмотря на все экономические преимущества, будущее программы зависит от политической воли руководства России. По словам собеседника УНИАН, годичная приостановка произошла именно из-за позиции Минобороны РФ.

“Договоренность по программе была достигнута на уровне президентов России и Украины, но дальнейшая реализация программы тормозится бюрократическими препятствиями на уровне Минобороны России”, - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 августа, ракета «Днепр» успешно вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2».

Ракета стартовала с пусковой базы «Ясный» (Оренбургская область, РФ) с восемью полезными нагрузками на борту. Кроме украинского спутника «Сич-2» на орбиту выведены космические аппараты: «НигерияСат-2» и «НигерияСат-Х» (Нигерия), «РАСАТ» (Турция), «ЭДУСАТ» (Италия), «АппрайзСат-5» и «АппрайзСат-6» (США), а также блок перспективной авионики (БПА-2, Украина).

«Сич-2» - это спутник дистанционного зондирования Земли, разработанный КБ «Южное» и изготовленный на «Южмаше» в кооперации с другими украинскими предприятиями.

Кооперацией предприятий России и Украине, во взаимодействии с Министерством обороны России и космическими агентствами России и Украины, в течение 1992-2003 годов была создана ракетно-космическая система «Днепр» для запусков космических аппаратов на базе технологии ликвидированных стратегических ракет РС-20.

Решению о создании системы предшествовал ряд научных исследований и предыдущих проектных работ, которые показали, что наиболее перспективным и экономически эффективным направлением решения задачи по выводу космических аппаратов на околоземную орбиту является создание ракетно-космической системы на базе тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 с минимальными доработками самой ракеты.

Работа по созданию и коммерческой эксплуатации ракетно-космической системы на базе стратегических ракет РС-20 для запуска космических аппаратов была возложена на МКК «Космотрас», получив название программа «Днепр».