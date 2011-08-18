Эксперт прогнозирует рост ВВП в 2011 году на уровне 5%

Принимая во внимание риски, можно прогнозировать рост ВВП в 2011 году на уровне 5%.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ.

По его словам, «экономика Украины поддерживает высокие темпы роста, несмотря на признаки замедления темпов производства промышленных секторов». При этом аналитик считает, что рост промышленного производства замедлится во втором полугодии 2011 года на фоне уменьшения спроса на металлургию на зарубежных рынках.

Тем не менее, полагает А.ЛОЗОВОЙ, впечатляющий подъем в сельском хозяйстве (9,1% за 7 месяцев) укрепляет рост объемов внутреннего производства, одновременно улучшая торговый баланс за счет значительных объемов экспорта зерна. Кроме того, устойчивый рост потребительских секторов (розничная торговля за 7 месяцев прибавила 14,7%, строительство выросло на 13,6%) должен компенсировать замедление темпов производства.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в июле текущего года по сравнению с июлем 2010 года составил 8,7%, в январе-июле 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,7%. В июле по сравнению с июнем т.г. рост промпроизводства составил 2,2%.

Об этом агентству УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Помимо этого, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время открытия выставки «Барвиста Україна» со ссылкой на данные Госстата сообщил, что за семь месяцев текущего года прирост валового внутреннего продукта составил 5%.