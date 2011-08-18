МАК вручил «Антонову» сертификат на производство Ан-158

Москва. Международный авиационный комитет (МАК) вручил ГП «Антонов» сертификат на производство Ан-158.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАК.

«Во время проведения десятого Международного авиационно-космического салона МАКС-2011 Государственному предприятию «Антонов» (Украина) авиационным регистром МАК вручен Сертификат на производство самолета Ан-158, созданного в широкой кооперации российскими и украинскими авиастроителями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный тип воздушного судна является дальнейшим развитием регионального самолета Ан-148-100.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2011 года ГП «Антонов» завершил комплекс работ по сертификации регионального пассажирского самолета нового поколения Ан-158.

Самолет получил сертификаты межгосударственного авиационного комитета стран СНГ и Госавиаадминистрации Украины на соответствие авиационным правилам АП-25, гармонизированным с соответствующими американскими правилами FAR-25 и европейскими CS-25.

Таким образом, самолет Ан-158 сертифицирован для перевозки 99 пассажиров на расстояние 2,5 тыс. км или 86 пассажиров на 3,1 тыс. км.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. В числе основных отличий Ан-158 от Ан-148: увеличение количества пассажирских мест, удлиненная на 2,5 м пассажирская кабина, увеличение объема багажных полок в пассажирской кабине, усовершенствование конструкции крыла, на 9% уменьшен расход топлива и на 12% - прямые эксплуатационные расходы.