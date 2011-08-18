Москва. «Мотор Сич» поставит 12 двигателей для российских самолетов-амфибий Бе-200.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий контракт в рамках авиасалона МАКС-2011 подписали председатель совета директоров «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ и гендиректор ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» (ТАНТК им. Г. М. Бериева) Виктор КОБЗЕВ.

Контрактом предполагается, что двигатели будут поставлены в 2012-2013 годах. Они будут поставлены на 6 самолетов, производство которых запланировано для МЧС России.

«Контракт рассчитан на 2012-2013 годы», - сказал В.БОГУСЛАЕВ.

Также он сообщил, что в 2011 году «Мотор Сич» в рамках старого контракта поставит таганрогскому предприятию шесть двигателей.

В.БОГУСЛАЕВ сообщил, что кроме контракта о поставке двигателей подписано соглашение о многолетнем двустороннем сотрудничестве.

Он отметил, что в кооперации компании намерены разработать несколько модификаций Бе-200.

Справка УНИАН: Бе-200 — российский самолёт-амфибия, разработанный и производимый ТАНТК имени Г. М. Бериева. По ряду летно-технических характеристик не имеет аналогов в мире. Самолёт способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Основными сферами применения являются охрана водных поверхностей, экологические миссии, тушение пожаров, перевозки пассажиров и грузов.

ОАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

Согласно данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, по состоянию на ноябрь 2010 года 73,2856% акций ОАО «Мотор Сич» принадлежали ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.

ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева» (ТАНТК им. Г. М. Бериева) — авиастроительное предприятие, расположенное в Таганроге.

Предприятие основано 1 октября 1934 г.

Главной испытательной базой предприятия является аэродром Таганрог-Южный.