В Украине производство туалетной бумаги увеличилось на 8,3%

В Украине за январь-июль 2011 года производство туалетной бумаги увеличилось на 8,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, – до 323,003 млн. рулонов.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации "УкрПапир".

Согласно сообщению, ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» увеличило производство туалетной бумаги на 11,7% – до 184,166 млн. рулонов; ОАО «Кохавинская БФ» сократило производство на 1,8% – до 45,113 млн. рулонов; ОАО «Папир-Мал» – увеличило производство туалетной бумаги на 31% – до 9,831 млн. рулонов; ОАО "Моквинская БФ" увеличил0 производство на 8,6% – до 3,250 млн. рулонов.