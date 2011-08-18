Рост индекса производства базовых отраслей Украины в июле ускорился до 10,8%

В Украине в июле 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 10,8% в годовом выражении против 9% в июне 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

За январь-июль т.г. прирост ИПБО составил 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В НБУ основной причиной улучшения показателя называют значительное наращивание объемов сельскохозяйственного производства. Так, за первое полугодие 2011 г. его прирост составлял 3,2%, за 7 месяцев - увеличился до 9,1%. По расчетам Нацбанка, рост производства сельскохозяйственной продукции в июле составил около 14% в годовом выражении.

В свою очередь, главным фактором позитивного развития отрасли стал рост урожайности собранных зерновых культур на 24% сравнительно с соответствующим периодом прошлого года.

В то же время Нацбанк отмечает, что сохранение внешнего спроса на уровне предыдущего месяца не повлекло существенных изменений в динамике экспортоориентированных отраслей.

Незначительное увеличение прироста металлургии, по оценкам НБУ, обусловлено значительным внутренним спросом на металлопродукцию со стороны строительства.

При этом рост объема строительных работ несколько замедлился (до 11% в годовом выражении). Одной из причин этого в Нацбанке называют неблагоприятные погодные условия, что мешало проведению строительных работ, в частности строительству дорог.

Из-за замедления роста реальных заработных плат в июле наблюдалось незначительное продолжение снижения внутреннего потребительского спроса, что, в свою очередь, повлияло на динамику розничной торговли.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Напомним, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявлял, что, по предварительным данным Госстата, за семь месяцев текущего года прирост валового внутреннего продукта в Украине составил 5%.