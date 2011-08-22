«Азовмаш» в первом полугодии увеличил прибыль на 6,5%

ОАО "Азовмаш" (г. Мариуполь, Донецкая обл.) в январе-июне увеличило чистую прибыль на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1,600 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-июне «Азовмаш» сократил чистый доход на 84,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 4,280 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 91,5% – до 32,892 млн. грн.

Справка УНИАН. Группа компаний «Азовмаш» – один из крупнейших машиностроительных комплексов Украины, известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового оборудования и других видов продукции.

ОАО «Азовмаш» (управляющая компания) управляет ОАО «Азовобщемаш» (головное предприятие), Мариупольским заводом тяжелого машиностроения, Мариупольским термическим заводом, а также Головным специализированным конструкторско-технологическим институтом. Кроме того, в составе «Азовмаша» работает сталелитейное производство – ЗАО «АзовЭлектроСталь».

Акционерами ОАО «Азовмаш» являются Фонд госимущества Украины (50%+1 акция) и Кипрская компания Wessanen Trading Limited (50%-1 акция).