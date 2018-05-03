Космические "гастарбайтеры", или Что ждет украинское ракетостроение

Украинско-российская ракета-носитель успешно вывела на орбиту спутник, запуск украинской РН «Циклон-4» с бразильского космодрома Aлкантара состоится в конце 2012 года, «Южмаш» звершил сборку первой ступени американской ракеты-носителя Taurus II. Подобные сообщения, появляясь в отечественных СМИ с успокаивающей регулярностью, как бы напоминают тем кто забыл, что Украина является членом элитарного клуба государств, способных запустить что-нибудь или кого-нибудь в космос. И сегодня это действительно так, но перспективы нашей космической отрасли выглядят весьма туманно, если не сказать хуже. На фоне бесконечных разговоров о необходимости развития высоких технологий, государственное финансирование разработчиков и производителей космической техники не выдерживает никакой критики. Уже сегодня украинские специалисты в области космической техники напоминают гастарбайтеров, которые осуществляют техническое обслуживание, по сути чужих ракет-носителей. Если не попытаться изменить ситуацию уже сегодня, то в будущем Украина едва ли сможет расчитывать даже на второстепенные роли в глобальных международных проектах по освоению космоса.

Чьи ракеты?

Одним из наиболее успешных проектов, в котором задействованы предприятия космической отрасли Украины можно назвать программу «Днепр». В рамках программы на орбиту уже выведено около 60 спутников, принадлежавших различным странам, включая Россию, США, Германию, Великобританию, Францию Японию, Италию и конечно же Украину. Ракета-носитель "Днепр" результат конверсии межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-20. Эта МБР была разработана Государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" и собиралась "Производственным объединением "Южный машиностроительный завод".

Первый пуск РС-20 (в натовской классификации SS-18 "Сатана") состоялся еще в феврале 1973 года. Но не только почтенный возраст ракеты-носителя ставит вопрос о долгосрочных перспективах программы «Днепр». Дело в том, что для того чтобы состоялся очередной пуск «Днепра», командование Ракетных войск стратегического назначения РФ должно принять решение о снятии с боевого дежурства очередной РС-20. Эти ракеты по прежнему составляют основу ядерного щита России и согласно планам РФ будут оставаться таковыми до 2020 года.

Последний запуск «Днепра» состоялся 17 августа, когда в числе других спутников на орбиту был выведен украинский спутник дистанционного зондирования земли «Сич-2». Это событие было приподнесено НКАУ, как подарок всем украинцам к 20-й годовщине Независимости Украины. Стоит отметить, что использованная для этого ракета-носитель была построена в Днепропетровске еще в 1983 году, что лишний раз подтверждает ее высокую надежность. Но этот запуск был запланирован чуть ли не на год раньше, однако постоянно откладывался, а в самом конце 2010 года появилась информация о том, что Минобороны РФ считает нецелесообразным дальнейшие запуски ракет РС-20 по программе «Днепр». Версии такого решения были различными — от нежелания ослаблять боевую мощь РВСН РФ до убыточности коммерческих пусков «Днепра» для российского оборонного ведомства. Источники в Минобороны России заявляли тогда, что им проще разрезать снятую с боевого дежурства ракету на металлолом, чем обеспечивать ее запуск в качестве ракеты-носителя. Есть правда и еще один вариант.

Кроме РС-20 в России есть еще и близкая ей по классу РС-19, на базе которой разработана ракета-носитель «Рокот». Хотя «Днепр» и мощнее «Рокота», но у последнего есть одно существенное преимущество — он разработан в российском КБ им. Хруничева. Это КБ занимается целым рядом космических программ, получая серьезное финансирование по Федеральной космической программе. Понятно, что у проекта «Рокот» значительно более мощное лобби и финансовые возможности, чем у КБ «Южное». Выводы, как говорится, делайте сами. Конечно, россиянам до 2020 года не обойтись без украинских специалистов, которые обслуживают и тестируют российские МБР РС-20, но в вопросах коммерческих пусков «Днепра» ситуация остается очень неопределенной. Вот и называйте после этого «Днепр» российско-украинской ракетой, когда от желания украинцев в этом проекте зависит очень мало. Позовут - хорошо, а не позовут, так ничего и не поделаешь.

Со всеми понемногу

Конечно программа «Днепр» лишь один из многих проектов, в которых участвуют украинские ракетостроители. Тут и различные модификации ракеты-носителя «Зенит», в разработке и запусках которой опять таки задействованы россияне. Довольно успешно РН «Зенит-3SL» использовался консорциумом «Морской Старт» (англ. Sea Launch) в ходе пусков с плавучего космодрома, расположенного в Тихом океане вблизи эксатора. Международный консорциум Sea Launch Company (SLC) был создан в 1995 году. В него вошли американская фирма Boeing Commercial Space Company, обеспечивающая общее руководство и финансирование (40 % капитала), российская Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (25%), украинские КБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%), а также норвежская судостроительная компания Aker Kværner (20%). Заметьте доля Украины в консорциуме была даже меньше, чем у норвежцев, которые к космической технике имели в данном случае весьма опосредованное отношение. 22 июня 2009 года компания объявила о своём банкротстве и финансовой реорганизации. Кризис ударил и по рынку пусковых услуг, запускать спутники стало слишком накладно. Весь 2010 год запуски «Зенитов» не осуществлялись. В этом году два РН «Зенит-3SLБФ» были запущены с космодрома Байконур и вывели на орбиту 2 российских спутника. Таким образом перспективы «Зенита» сегодня также во многом зависят от российских партнеров.

Нельзя не вспомнить и об участии КБ «Южное» и «Южмаша» в разработке корпуса 1 ступени американской РН "Таурус-2" (по заказу частной комппании "Орбитал"). Планируется произвести 20 ракет. На 1 ступени РН будут устанавливаться по 2 двигателя российского производства НК-33, работы над которыми велись в рамках советской программы пилотируемого полета на Луну. Американская частная компания закупила в РФ 40 таких двигателей. В случае востановления производства двигателей НК-33 в 2014 г в РФ, возможно количество РН "Таурус-2" будет увеличено. И снова-здорово - будут в РФ возобновлять производство двигателей получит работу и «Южмаш», а нет, так ограничимся корпусами к 20 двигателям, что конечно не мало, но явно не соответствует потенциалу Украины.

КБ «Южное» участвует в разработке блока маршевого двигателя, входящего в двигательную установку управляемого модуля четвертой ступени европейской ракеты-носителя «Вега». Но на этом реальное сотрудничество с Европейским космического агентством пока ограничивается. Ведущие космические страны Европы — Франция и Германия являются скорее конкурентами для Украины, чем партнерами.

Ну и наконец важнейший космический проект Украины — участие в строительстве космодрома «Алкантара» в Бразилии. Именно с «Алкантары» планируется осуществить первый пуск наиболее перспективной отечественной ракеты-носителя «Циклон-4». Финансирование проекта осуществляется совместно с Бразилией в пропорции 50 на 50. Но как нетрудно догадаться, тут Украина столкнулась с нехваткой средств, в связи с недофинансированием проекта украинской стороной старт «Циклон-4» переносился уже несколько раз и теперь ожидается в конце 2012-го - начале 2013 года.

В 2012 год Национальное космическое агентство Украины рассчитывает получить из государственного бюджета на развитие космических программ 112 млн. грн. В НКАУ убеждены, что этих средств хватит в том числе и на финансирование украинско-бразильского проекта. Будем надеяться, что «Циклон-4» все же стартует в 2012 году и успешно справится с выведением на орбиту полезного груза.

Но есть одно большое «НО». У «Циклона-4» очень серьезные конкуренты на рынке коммерческих пусков. Конечно же тут следует назвать российский «Союз-2», который планируется запускать с французского космодрома Куру в Новой Гвиане. Россия так же активно разрабатывает ракету-носитель «Ангара», идет создание новой ракеты-носителя легкого класса Союз-2-1В.

Но самое смешное, что среди конкурентов «Циклона-4» специалисты называют РН «Днепр» и «Зенит». Обе эти эти РН могут перетянуть на себя долю заказов «Циклона-4». Конкурентом «Циклона-4» станет и РН «Таурус-II». Хоть смейся, хоть плач, но украинские специалисты приложили немало усилий для того чтобы «Циклону-4» было как можно труднее пробивать себе дорогу на рынке. А все это от хронического безденежья и отсутствия долгосрочной стратегии. Приходится хвататься за любую работу, которая подвернется не задумываясь о том, что в будущем все эти приработки могут вылезти боком. И надеяться, что следующие двадцать лет Независимости не станут последними для отечественной космической отрасли.

P.S.О чем говорить, если на развитие космических программ в 2012 году ГКАУ просит 112 млн. грн., а на утилизацию твердого ракетного топлива (ТРТ), оставшегося после ликвидации украинских баллистических ракет, целых 229,6 млн. грн. Получается, что утилизация нам ровно в два раза важнее, чем космические программы?! То есть понятно, что вопрос по ТРТ давно пора закрыть, избавившись от опаснейшего токсина, но все же сопоставление этих цифр просто убивает.

И к слову - участвовать в российско-европейской программе полета на Марс нас, увы, не берут. «Когда Роскосмос и Европейское космическое агентство — две солидных организации заявляют о том, что начинают работать над этой программой, то наверное мы уже немножечко опоздали. Нужно было начинать входить в этот процесс на стадии разработки...», - отметил на недавней пресс-конференции советник председателя НКАУ Эдуард Кузнецов.

Антон Лосев (УНИАН)