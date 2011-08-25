Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ настаивает на необходимости импортозамещения товаров для школьников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал журналистам на брифинге после посещения магазина «Детский мир» в Киеве.

«Проблема есть. Сейчас мы работаем над программой импортозамещения. Я думаю, что нужно сделать специальный раздел, который будет нацелен на то, чтобы у нас в стране воссоздать производство товаров для школьников», - сказал премьер-министр.

В частности, он сегодня посетил одну из школ в Дарницком районе Киева, где ознакомился с подготовкой школы к новому учебному году. Н.АЗАРОВ отметил, что завтра примет участие в коллегии Министерства образования и науки, молодежи и спорта, которая будет посвящена подготовке к новому учебному году.

«Чтобы своими глазами увидеть, я решил посмотреть такую рядовую школу. Ну что можно сказать? Классы отремонтированы неплохо, хотя сама школа могла бы быть подготовлена получше», - сказал Н.АЗАРОВ.

После ознакомления с подготовкой школы к новому учебному году глава правительства пообщался с родителями учеников в преподавателями школы. В частности, родители в беседе с премьер-министром отметили, что подготовить ребенка к школе на сегодняшний день - очень дорого. И поэтому отметили, чтобы правительство приняло меры для снижения цен на школьные товары.

После этого Н.АЗАРОВ посетил магазин «Детский мир», где ознакомился с ценами на школьные товары. В свою очередь работники магазина отметили в беседе с Н.АЗАРОВЫМ, что дороговизна товаров обусловлена тем, что в Украине очень незначительное производство таких товаров.