Пробный запуск вертолета «Ми-2МСБ2» Винницкого авиазавода запланирован на октябрь

Пробный запуск вертолета «Ми-2МСБ2», разработанного Винницким авиационным заводом, планируется на октябрь 2011 года.

Об этом сообщил директор ООО «ВИАЗ» Николай ТРИКОЗЮК, информирует пресс-служба Винницкой ОГА.

Н.ТРИКОЗЮК рассказал, что сейчас на предприятии выполняется программа ремонта вертолетов, состоящая из четырех этапов. Первый - это модернизация и замена двигателей на вертолетах «Ми-2», который уже длится с 20 апреля этого года. Второй этап - глубокая модернизация (изменение формы фюзеляжа, вынесение топливных баков за пределы салона вертолета, замена редуктора), плюс такой же процесс для легкомоторного самолета на базе «Ан-2» Третий - это разработка и сертификация собственной модификации вертолета «Ми-2МСБ2» и четвертый - запуск сборки этого типа вертолета здесь, в Виннице, чтобы осуществить его пробный полет в октябре текущего года, и до конца года получить сертификат на него.

После этого предприятие намерено выходить на международный уровень заказов.

Как сообщал УНИАН, в рамках меморандума, подписанного между губернатором Винницкой области Николаем ДЖИГОЙ и председателем Совета директоров "Мотор Сичи" Вячеславом БОГУСЛАЕВЫМ, "Мотор Сич" поставила на Винницкий авиационный завод 10 вертолетов Ми-2 для ремоторизации (замена моторов с изменением технических характеристик) этих вертолетов.

Справка УНИАН. ГП "Винницкий авиационный завод" основано в 1961 году, занимается ремонтом и сервисным обслуживанием легкомоторной авиации общего назначения.

Завод является единственным предприятием в Украине, которое ремонтирует самолеты АН-2, Як-18Т, Як-26.

Завод ремонтирует самолеты для Украины, России, Беларуси, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Румынии, Болгарии, Чехии и Германии.