Янукович: КПД теплогенерирующих компаний Украины должен быть на уровне евростандартов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что коэффициент полезного действия теплогенерирующих компаний Украины должен быть на уровне европейских стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в своем выступлении в Донецке на Всеукраинском торжественном собрании, посвященном Дню шахтера.

Говоря о необходимости модернизации и техперевооружении предприятий угольной промышленности Украины, Президент также подчеркнул, что «нам нужна более совершенная инфраструктура углеиспользования». При этом он отметил, что нужна не только более совершенная инфраструктура по доставке угля и доступность его цены, но и «современное оборудование наших теплогенерирующих компаний, котельных, которые должны иметь КПД на уровне европейских стандартов».

«Мы также создадим возможности для использования угля как выгодной и главное – доступной альтернативы другим дорогим видам топлива там, где это целесообразно и возможно», - в очередной раз добавил В. ЯНУКОВИЧ.