На Прикарпатье выбросы вредных веществ в атмосферу выросли на более чем 44% - до 114,6 тыс. т

С января по июнь от стационарных источников загрязнения предприятий Ивано-Франковской области, взятых на учет государственным управлением охраны окружающей среды, выбросы в атмосферу увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 44,6% и составляют 114,6 тыс. т.

Об этом сообщили в главном управлении статистики в Ивано-Франковской области. По предоставленной информации, кроме этих веществ в атмосферу поступило 5141,3 тыс. т диоксида углерода (в 1,6 раз больше, чем в прошлом году), который также влияет на изменение климата.

Предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, на которые приходится 91% загрязнений, выбросы в атмосферу увеличены в 1,5 раза, что связано, в основном, с тенденциями в производстве: индекс промышленной продукции за январь-июнь 2011 г . по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил в них 141,8%.

Плотность выбросов от стационарных источников загрязнения в расчете на квадратный километр территории области составляет 8,2 т загрязняющих веществ по сравнению с 5,7 т за соответствующий период 2010 г., на одного человека - 83,1 кг против 57,4 кг.

В структуре загрязняющих веществ почти три четверти (85,1 тыс. т) приходилось на диоксид и другие соединения серы; выбросы веществ в виде твердых взвешенных частиц составляют 10,4%, соединений азота - 7,0%, метана - 5,6% , оксида углерода - 1,4%, неметановых летучих органических соединений - 1,2%.