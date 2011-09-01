В Житомире создадут белорусско-украинское СП по производству светодиодной техники

Минск. Беларусь и Украина планируют уже в нынешнем году создать совместное производство на базе одного из ведущих в Украине производителей светодиодной техники в Житомире.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО, который прибыл с визитом в Минск для обсуждения совместных белорусско-украинских проектов.

По его словам, обсуждается возможность привлечения к данному проекту и других научно-производственных центров Украины.

Кроме того, отметил В. СЕМИНОЖЕНКО, стороны рассмотрят возможность создания совместного предприятия по производству субстанций для фармпрепаратов.

"Речь идет о разработке препаратов новейшего поколения, а также разработках в области химии для АПК", - уточнил он.

При этом В. СЕМИНОЖЕНКО подчеркнул, что это далеко не единственные проекты, предусматривающие формирование совместных белорусско-украинских производств. В частности, стороны обсуждают проект по созданию СП и в сфере машиностроения, а также других областях промышленности.