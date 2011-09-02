Клюев поручил подготовить законопроекты по стимулированию сельхозмашиностроения

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству экономического развития и торговли совместно с Государственным агентством по управлению государственными корпоративными правами и имуществом до 15 сентября подготовить пакет законопроектов, направленных на стимулирование развития отечественного сельхозмашиностроения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение он дал в ходе совещания по данному вопросу в Васильковском районе Киевской области.

В частности, А.КЛЮЕВ поручил подготовить законопроект об освобождении отечественных предприятий от импортных пошлин и НДС при ввозе на таможенную территорию Украины технологий и оборудования для модернизации технического переоснащения отечественной отрасли сельхозмашиностроения. Также первый вице-премьер поручил подготовить проект по локализации производства сложной сельскохозяйственной техники на территории Украины. Как подчеркнул первый вице-премьер, документом, в частности, должно быть предусмотрено поэтапное увеличение национальной составляющей в готовом продукте: через год - до 40%, через 3 года – 70-80%.

Кроме того, вице-премьер поручил указанным министерствам и ведомствам подготовить предложения относительно стимулирования экспорта отечественной сельскохозяйственной техники на внешние рынки, а также стимулирования повышения качественных характеристик оборудования, производимого в Украине.

А.КЛЮЕВ также поручил Минагропроду совместно с Госагентством до 15 сентября сформировать объем государственного заказа на 2012 год в рамках действующей программы о 30-процентной компенсации аграриям стоимости сложной сельхозтехники. При этом данный объем госзаказа должен быть сформирован на основе уже заключенных фьючерсных контрактов на 2012 год между аграриями и производителями сельхозтехники. На основе этих предложений, подчеркнул первый вице-премьер, в проект госбюджета на 2012 год буде заложена сумма, необходимая для выделения компенсации аграриям.

Помимо этого А.КЛЮЕВ поручил Минагропроду совместно с Госагентством создать официальный реестр украинских производителей сложной сельхозтехники.

Также он поручил рассмотреть возможность создания мобильных механизированных бригад, которые могли бы предоставлять услуги по обработке почвы и сбора урожая для мелких товаропроизводителей, не имеющих на сегодняшний день достаточного объема средств для самостоятельной ее закупки. Кроме того, первый замглавы правительства поручил Госагентству и Минагропроду завершить корпоратизацию и последующую приватизацию государственных предприятий, специализирующихся на выпуске сельскохозяйственной техники.