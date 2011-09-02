«Укрспецэкспорт» поставит в Таиланд 49 танков «Оплот» на сумму более 200 млн. долл.

Государственная компания «Укрспецэкспорт» подписала с представителями Вооруженных Сил Королевства Таиланд контракт на поставку 49 единиц основных боевых танков (ОБТ) «Оплот» на сумму более 200 млн. долл.Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГК «Укрспецэкспорт».

В сообщении отмечается, что выполнять заказы будут предприятия, которые вошли в состав ДК «Укроборонпром».

Подробности сделки не сообщаются.

Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Дмитрий САЛАМАТИН отмечает важную социальную составляющую контракта, подписанного ГК «Укрспецэкспорт» с представителями Вооруженных Сил Королевства Таиланд 1 сентября на поставку 49 танков «Оплот». «Достигнутые договоренности являются результатом длительной работы многих специалистов ГК «Укрспецэкспорт», – отметил Д.САЛАМАТИН.

По его словам, контракт позволит на несколько лет вперед загрузить заказами мощности харьковских танкостроителей.

«Таиландский контракт обеспечит соответствующие бюджетные платежи, высокие зарплаты харьковским танкостроителям, а также достойные социальные стандарты их семьям», - добавил он.

Напомним, что в предыдущие годы ДК «Укрспецэкспорт» были заключены договоренности с Королевством Таиланд о поставке в эту страну БТР-3Е1 украинского производства. По оценкам экспертов, нынешний танковый контракт – наибольший со времен заключения Украиной известного «пакистанского» контракта.

Справка УНИАН. Танк «Оплот» разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения (ХКБМ) им. Морозова на основе известного на мировом рынке украинского Т-84 и, по оценкам специалистов, имеет хорошие рыночные перспективы.

Созданный по заказу Минобороны «Оплот» будет оснащен, в том числе, современными системами защиты связи и управления вооружением, включая активную систему противодействия высокоточному оружию, приборами ночного видения, дистанционно-управляемым пулеметом.

В мае 2009 года танк был принят на вооружение ВСУ.