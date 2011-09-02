Украина может ввести пошлины на импорт сельхозтехники

Государственное агентство по управлению государственными корпоративными правами и имуществом предлагает ввести пошлину на импорт сложной сельскохозяйственной техники на таможенную территорию Украины, которая старше 3-х лет, на уровне не менее 35% от ее таможенной стоимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Госагентства Дмитрий КОЛЕСНИКОВ в ходе совещания, посвященного вопросам развития отечественного сельхозмашиностроения, проходящего в Васильковском районе Киевской области.

По его словам, соответствующий пункт предусмотрен проектом госпрограммы развития сельхозмашиностроения на период до 2016 года, разработанным Госагентством и переданным на рассмотрение Кабинета министров.

Кроме того, в проекте документа предлагается стимулировать отечественных производителей отменой пошлины и НДС при ввозе в Украину технологий и оборудования, не производящегося в стране.

В целом проект программы, отметил Д.КОЛЕСНИКОВ, предлагает ежегодно направлять на поддержку отечественной отрасли сельхозмашиностроения не менее 1% от общего объема расходов государственного бюджета.

В частности, на закупку отечественной техники на условиях лизинга из госбюджета предлагается выделять не менее 1 млрд. грн. ежегодно, из которых 500 млн. грн. - на закупку зерноуборочных комбайнов.

Не менее 1 млрд. грн. ежегодно предлагается выделять сельхозпроизводителям на частичную компенсацию покупки отечественной сельхозтехники, а также на привлечение кредитов для обновления парка сельхозмашин.

Проект программы также предусматривает создание в рамках госбюджета отдельного специального фонда, через который отечественным производителям сельхозтехники выделялись бы средства на нужды технического переоснащения и модернизации предприятий.