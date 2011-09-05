«Антонов Финанс» заработает с 2012 года - Колесников

Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ прогнозирует начало работы компании «Антонов Финанс» уже с января 2012 года.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам работы отрасли за летний период и за 8 месяцев 2011 года.

«Антонов Финанс» уже практически создан. Поскольку бюджет принят, в этом году у него нет ресурсов для работы. А уже с 1 января компания начнет работать», сказал он.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины приняло решение реорганизовать государственную компанию «Лизингтехтранс» в «Антонов Финанс», что позволит обеспечить продажу самолетов украинского производства в соответствии с правилами продажи европейских воздушных судов.

Задача правительства - создать максимально выгодные условия для продажи отечественных самолетов. По убеждению Б.КОЛЕСНИКОВА, государство должно компенсировать проценты по кредиту завода или лизинговой компании по мировым нормам. Таким образом, украинский производитель будет обеспечен теми правилами продажи самолетов, по которым работают его прямые конкуренты - Embraer и Bombardier.