Рост цен производителей промпродукции в августе составил 0,5%, с начала года – 16,3%

Рост цен производителей промышленной продукции в августе 2011 года по сравнению с июлем составил 0,5%, с начала года – 16,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. этот показатель по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,1%, в июне – 0,5%, в мае - 2,6%, в апреле - 3,4%, в марте - 2,1%, в феврале – 4,8%, в январе - 1,3%.