В законе о госзакупках предусмотрят преимущество отечественного товаропроизводителя

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил предусмотреть в законе о государственных закупках преимущество отечественных товаропроизводителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«На самом деле, успешный отечественный производитель не выиграл ни одного тендера на госзакупки, а посредники с его же товарами выигрывают. Это абсолютно неприемлемая система отношений в сфере госзакупок", - подчеркнул премьер. И добавил: "В изменениях к ней, которые я поручаю разработать, требую предусмотреть четкие преимущества для непосредственного производителя отечественной продукции».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

После этого представители Всемирного банка и Еврокомиссии высказали замечания к документу.

1 июня во время визита в Брюссель первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина планирует доработать закон о госзакупках, принятый 17 мая, с экспертами Всемирного банка.

17 июня Президент воспользовался правом вето в отношении закона и вернул документ в парламент со своими предложениями.

8 июля Верховная Рада приняла этот закон с учетом всех предложений Президента.

31 августа на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Минэкономразвития в течение двух недель подготовить предложение по изменению закона о государственных закупках с целью облегчения проведения тендерных процедур.

Н.АЗАРОВ отметил, что практика использования закона, который действует более года, выявила ряд недостатков. «В некоторых случаях системные жесткие процедуры, помноженные на безответственность чиновников, к примеру, в медицинской сфере, приводят к срыву закупок и правительству приходится принимать экстраординарные решения, чтобы спасти ситуацию. Совершенно очевидно, что в закон необходимо вносить определенные изменения, которые дадут возможность в исключительных случаях принимать оперативные решения, но и нести за них персональную ответственность. Нельзя допустить, чтобы заложником процедурной казуистики была вся страна», - сказал Н.АЗАРОВ.