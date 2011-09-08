Украина намерена в ближайшие годы наладить собственное производство вертолетов - Азаров

Украина намерена в ближайшие годы наладить собственное производство вертолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня во время посещения Конотопского авиаремонтного завода «Авиакон» в Сумской области.

«Мы рассчитываем, что в течение нескольких лет нам удастся создать свою собственную программу производства конкурентоспособных машин», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что производство вертолетов может быть организовано на «Авиаконе».

«Большие планы и у нас в целом, и у вашего предприятия стать не только ремонтным, но и производящем вертолеты предприятием», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина сегодня имеет все возможности для обеспечения в будущем собственных потребностей в вертолетах.

«У нас производятся двигатели практически ко всем типам вертолетов, которые существуют в мире. У нас есть предприятия, которые смогут делать и корпуса, и большинство узлов и агрегатов для новых украинских вертолетов. Поэтому мы просто обязаны в среднесрочной перспективе запустить их производство», - заявил А.КЛЮЕВ.

Справка УНИАН. Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» начал свою деятельность 5 сентября 1931 года как авиационные мастерские в составе 18-й авиабригады УВО. «Авиакон» - современное, конкурентоспособное предприятие, известное не только на Украине, но и за рубежом.

Сегодня основными направлениями деятельности предприятия являются: капитально-восстановительный ремонт и переоборудование вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-17, Ми-8, Ми-26, Ми-2 всех модификаций; ремонт агрегатов вертолетного, приборного, специального и радиоэлектронного оборудования; исследование технического состояния вертолетов в местах их эксплуатации; капитальный ремонт и ремонт по техническому состоянию вертолетов Ми-17, Ми-35 и их модификаций выездными бригадами на базе эксплуатанта; продление межремонтных ресурсов; балансировка несущего и рулевого винтов вертолета с использованием оборудования CHADWICK; антикоррозийная обработка планера вертолетов и самолетов, покраска летательных аппаратов полиуретановыми эмалями фирмы Du Pont; изготовление шлангов высокого и низкого давления для вертолетов Ми-8/17, Ми-24/35, Ми-2 всех модификаций; изготовление остекления вертолетов «Ми» всех типов и модификаций; изготовление резинотехнических изделий для ремонта агрегатов вертолетов; обучение и повышение квалификации авиационного персонала заказчиков на учебной базе ГП «АВИАКОН», выполнение капитально-восстановительного ремонта вертолетов разработки КБ им. М.Л. Миля.