Азаров обещает в 2012 году оснастить все опасные шахты автоматизированной системой безопасности

Все опасные шахты в Украине в 2012 году будут оснащены автоматизированной системой безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам в Сумской области сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что такая система уже прошла эксплуатационную проверку на 118 шахтах.

«Мы приняли решение выделить необходимые средства и в течение 2012 года оснастить абсолютно все опасные шахты этой системой, которая позволит, прежде всего, устранить влияние человеческого фактора, что очень важно, повысить объективность и, независимо от решения руководства шахты, эта система будет выводить людей и отключать источники питания», - сказал Н.АЗАРОВ.

В перспективе такими системами будут оснащены все шахты Украины, отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что необходимо разработать программу защиты труда шахтеров.

По его словам, программу, которая предусматривала бы выполнение стопроцентно всех необходимых мер по защите труда горняков, должны совместно разработать профильные органы власти, руководители и владельцы шахт.

Напомним, проблема защиты труда шахтеров стала особенно актуальной после ряда серьезных аварий на шахтах в последние месяцы, повлекших человеческие жертвы.