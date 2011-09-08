Рост доходов крупнейших украинских компаний в первом квартале составил 23%

Крупнейшие украинские компании, включенные международной аудиторско-консалтинговой компанией "Делойт" в свой рейтинг ведущих компаний Центральной и Восточной Европы ТОП-500, по итогам первого квартала 2011 г. показали рост доходов на 23%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам управляющий партнер "Делойта" Владимир ВАХТ.

Таким образом, по его словам, украинские компании по росту доходности вошли в тройку лидеров рейтинга вместе со Словакией и Словенией. В.ВАХТ также отметил, что по итогам 2010 г. доходы крупнейших украинских компаний выросли на 30%.

В то же время, сказал он, удерживать в дальнейшем высокие темпы роста для компаний будет довольно сложной задачей, особенно с учетом того, что все возможности по увеличению эффективности путем сокращения затрат были исчерпаны.

По информации В.ВАХТА, в ТОП-500 сегодня входят 43 украинских компании, из них "Метинвест", "Нафтогаз Украины" и "Энергорынок" вошли в ТОП-10 компаний региона.