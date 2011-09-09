Из Калуша возобновлен вывоз опасных отходов калиевого производства

Из полигона опасных отходов города Калуша в Ивано-Франковской области возобновлен вывоз гексахлорбензола – в 2011 году будет вывезено 7,5 тыс. тонн. Отгрузка первой партии запланирована на конец сентября этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, вывоз и утилизация гексахлорбензола финансируются министерством из Государственного фонда охраны окружающей природной среды Украины, а также из Резервного фонда государственного бюджета Украины.

Распоряжением Ивано-Франковской облгосадминистрации создана комиссия по вопросам координации и контроля за вывозом гексахлорбензола, в состав которой включен начальник отдела Государственной экологической инспекции в Ивано-Франковской области.

Из Украины опасный груз вывезут в Великобританию, где токсичные отходы будут утилизированы на специализированном предприятии.

Справка УНИАН. Гексахлорбензол - стойкое канцерогенное органическое соединение, одно из опаснейших ядовитых веществ. Его накопление в объеме 11,5 тыс. тонн произошло на крупнейшем в Европе полигоне токсичных отходов в Калуше Ивано-Франковской области, где хранятся отходы калиевого производства. Всего пол-грамма гексахлорбензола может повлечь необратимые процессы в организме человека: разрушение печени, центральной нервной, сердечно-сосудистой системы.

Указом Президента Украины от 10 февраля 2010 года №145 территория города Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская Калушского района Ивано-Франковской области была объявлена зоной чрезвычайной экологической ситуации.

По данным Минэкологии, в 2010 году проведены работы по удалению отходов гексахлорбензола с площади 4374 квадратных метров и вывезено 8514 тонн отходов. Территория, на которой находятся остатки гексахлорбензола, составляет 14 тысяч 991 кв. м, с которой необходимо удалить около 22,5 тыс. тонн опасных отходов.