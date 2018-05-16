Кинах: Пересмотр условий членства Украины в ВТО напрямую не связан с Таможенным союзом

Украина намерена подать заявку в ВТО для получения возможности в течение трех лет по мере необходимости поднимать вопрос о пересмотре тарифных пошлин, что соответствует принципам Всемирной торговой организации. При этом пересмотр пошлин напрямую не связан с планами относительно развития отношений Украины с Таможенным союзом, но может сыграть позитивную роль в этом направлении. О ситуации в данной сфере в интервью УНИАН рассказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

- Анатолий Кириллович, Украина намерена подать заявку во Всемирную торговую организацию относительно пересмотра торговых пошлин. Означает ли это, что мы фактически инициируем пересмотр тарифов по определенным позициям?

Подав такую заявку в ВТО, мы обеспечим себя возможностью в течение трех лет, в случае необходимости, поднимать соответствующий вопрос. Страна, которая является членом ВТО, раз в три года имеет право оформить заявку на возможность пересмотра тарифных, таможенных и других условий членства в этой организации на следующий трехлетний период. Это предусмотрено 28-й статьей Генерального соглашения по тарифам. Если заявка подана не будет, соответственно, не будет возможности и пересматривать пошлины.

На сегодняшний день Украина уже более трех лет является членом ВТО, что дает нам право подать подобную заявку. Далее в течение 3 лет, начиная с 2012 года, мы можем поднимать те или иные вопросы, вносить предложения.

- Насколько актуален вопрос пересмотра пошлин?

Актуальность вопроса заключается в том, что растет отрицательное сальдо внешней торговли Украины. Мы импортируем значительно больше, чем экспортируем. При этом в номенклатуре импорта есть очень много видов продукции, которую мы можем производить сами при соответствующей локализации производства. Поэтому нам необходимо экономическими методами в рамках возможностей ВТО усилить защиту внутреннего рынка и позиции наших товаров на внешних рынках.

- По каким отраслям производства может возникнуть необходимость пересмотра тарифов?

Это, в первую очередь, так называемые рисковые отрасли - агропромышленный комплекс, перерабатывающая промышленность, химпром, авиастроение, в достаточной мере автомобилестроение. По каждой позиции нужно будет подготовить соответствующие основания, вступить в переговорный процесс и добиваться баланса наших и партнерских интересов.

- Есть ли граничные сроки подачи заявки?

Правительство должно активно все проработать и до октября подать документы в ВТО. Думаю, что оно с этим справится.

- Как будет определяться необходимость использовать возможность пересмотра тарифов?

Я уверен, что когда такая заявка будет подана, начнется серьезный диалог правительства с экспертами, деловым сообществом для поиска оптимальных вариантов защиты современными, цивилизованными методами нашего внутреннего рынка и поддержки экспортеров с тем, чтобы в Украине создавались рабочие места.

- Можно ли рассматривать пересмотр тарифов в контексте с планами развивать сотрудничество с Таможенным союзом?

Это не имеет прямого отношения к Таможенному союзу. Но если какая-то группа товаров вызовет у наших партнеров по ТС беспокойство по поводу возможного реэкспорта с территории Украины, то данный механизм может способствовать, скажем так, выравниванию условий.

Безусловно, мы сможем повысить уровень защиты нашего рынка. Но успех возможен лишь при соответствующей активной работе, консолидации политических, дипломатических и экономических аргументов с целью защиты национальных интересов.

- Спасибо за беседу.

Беседу вел Юрий Дощатов (УНИАН)