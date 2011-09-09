Ежель: до конца 2012 года с территории Украины будет вывезен весь меланж

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ рассчитывает, что до конца 2012 года с территории Украины будет вывезен весь объем меланжа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЕЖЕЛЬ заявил сегодня на брифинге в клубе Кабинета министров Украины.

«В этом году мы практически вывезли из трех мест меланж, три гарнизона очищены от меланжа, и если такими темпами идти, то в 2012 году мы начисто вывезем с территории Украины это ядовитое вещество», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 26 января М.ЕЖЕЛЬ заявлял, что Кабинет министров Украины утвердил перечень компонентов жидкого ракетного топлива (меланж), которые подлежат утилизации в 2011-2012 годах, в объеме 12 тыс. тонн.

“Будем пытаться, чтобы оно было утилизировано в течение двух лет. Это очень сложный процесс”, - сказал М.ЕЖЕЛЬ. Министр отметил, что уже составлен график утилизации меланжа, и, кроме бюджетных средств, утилизация будет проходить за счет финансирования в рамках гранта ОБСЕ. Он напомнил, что государственным бюджетом предусмотрено на эти цели 120 млн. 800 тыс. грн.

Справка УНИАН. Меланж – это многокомпонентная смесь азотной кислоты, окисей азота и ингибиторов коррозии. Летучая, агрессивная, высокотоксичная и гигроскопическая жидкость, которая применяется в качестве окислителя ракетного топлива в жидкостно-топливных ракетных двигателях. Окислители на основе азотной кислоты не горят и не взрываются, но они вызывают самовоспламенение некоторых горючих материалов, в том числе ракетного топлива.

В наследство от Советского Союза Вооруженным силам Украины досталось почти 16,7 тысяч тонн избыточных и некондиционных компонентов ракетного топлива, из которых большинство составляет меланж.