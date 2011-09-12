Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает повысить плату за пользование недрами, поскольку ставки, которые платят владельцы рудных предприятий и сферы энергетики, в 50-100 раз ниже, чем в Европе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, А.ГРИЦЕНКО считает это несправедливым.

«Это ресурсы созданы не нами, а Богом и миллиардами лет на планете. Эти ресурсы – достояние народа», - отметил лидер «Гражданской позиции».

По его словам, каждый раз, когда в парламенте рассматривается вопрос поднятия ставки за пользование природными ресурсами, в сессионном зале «поднимается хай».

«Даже если вопрос ставится деликатно, а не громко о том, чтобы повысить плату за каждую тонну угля, нефти, руды, тысячу кубометров газа, которые предприниматели вытягивают из нашей земли», - добавил А.ГРИЦЕНКО.

Он убежден, что в ситуации, когда правительство ищет деньги, в Пенсионном фонде дефицит - вместо того, чтобы душить налогами, ограничивать пенсии, нужно повысить ресурсную ставку.

«Поднимите на 50%, а где-то в два раза, а где-то в 10 раз ту плату за каждую тонну и сбалансируйте бюджет! Потому что те ресурсы не восстанавливаются, вытянули – и больше их нет», - отметил политик.