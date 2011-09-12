Украина увеличила экспорт давальческого сырья в 2,1 раза

Объемы экспорта давальческого сырья из Украины в январе-июле 2011 года увеличились в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, и составили 56,5 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В то же время в Украину за 7 месяцев т.г. импортировано готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья, на 40,7 млн. долл. (на 67,3% больше объемов января-июля 2010 года).

В январе-июле 2011 года в Украину поступило иностранного давальческого сырья на сумму 2,201 млрд. долл. (рост на 50,7% по сравнению с январем-июлем 2010 года). Экспорт готовой продукции из импортного давальческого сырья составлял 3,407 млрд. долл. (рост на 80,9%).